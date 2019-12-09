«Динамо» М — СКА: Кагарлицкий забросил шайбу в ворота бывшей команды

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА пропустил гол в первом периоде, но сумел восстановить равновесие на 31-й минуте. Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий сделал точный бросок, реализовав численный перевес.

Посмотреть видео гола Кагарлицкого можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов)

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Игумнов — Афиногенов;

Миронов — Волков, Моисеев — Ефремов — Алексеев;

Григорьев — Огурцов, Муранов — Панкратов — Михайлов.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёноу, Марченко — Каблуков — Кетов, Ткачёв.