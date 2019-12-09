«Динамо» М — СКА: Кагарлицкий забросил шайбу в ворота бывшей команды

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА пропустил гол в первом периоде, но сумел восстановить равновесие на 31-й минуте. Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий сделал точный бросок, реализовав численный перевес.
Посмотреть видео гола Кагарлицкого можно на официальном сайте КХЛ.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Кузнецов)
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Игумнов — Афиногенов;
Миронов — Волков, Моисеев — Ефремов — Алексеев;
Григорьев — Огурцов, Муранов — Панкратов — Михайлов.
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёноу, Марченко — Каблуков — Кетов, Ткачёв.
- 9 декабря 2019
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