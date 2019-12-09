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«Спартак» потерпел третье поражение в четырёх матчах, уступив «Йокериту»

«Спартак» потерпел третье поражение в четырёх матчах, уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал в Хельсинки «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу финского клуба.

В первом периоде «шуты» забросили две шайбы стараниями Стива Мозеса и Микко Лехтонена, реализовавшего численный перевес, на что подопечные Олега Знарка ответили точным броском Анатолия Никонцева. Во втором игровом отрезке Сами Лепистё укрепил преимущество хозяев, отличившись в формате «5 на 4». На 54-й минуте встречи Каспарс Даугавиньш сократил отставание до минимума.

Финский клуб продлил победную серию до четырёх матчей, а московская команда потерпела третье поражение в последних четырёх матчах. 17 декабря «Йокерит» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а «Спартак» в этот же день примет в Москве «Витязь».

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Мозес (Хаапала, Норман) – 05:32' (5x5)   2:0 Лехтонен (Лепистё) – 12:04' (5x4)   2:1 Никонцев (Даугавиньш) – 12:37' (5x5)   3:1 Лепистё (Лехтонен, Контиола) – 39:51' (5x4)   3:2 Даугавиньш (Кулик, Зубов) – 53:36' (5x5)
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