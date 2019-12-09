«Спартак» потерпел третье поражение в четырёх матчах, уступив «Йокериту»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал в Хельсинки «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу финского клуба.



В первом периоде «шуты» забросили две шайбы стараниями Стива Мозеса и Микко Лехтонена, реализовавшего численный перевес, на что подопечные Олега Знарка ответили точным броском Анатолия Никонцева. Во втором игровом отрезке Сами Лепистё укрепил преимущество хозяев, отличившись в формате «5 на 4». На 54-й минуте встречи Каспарс Даугавиньш сократил отставание до минимума.



Финский клуб продлил победную серию до четырёх матчей, а московская команда потерпела третье поражение в последних четырёх матчах. 17 декабря «Йокерит» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а «Спартак» в этот же день примет в Москве «Витязь».