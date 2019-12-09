Тренер «Питтсбурга»: восхищён формой Малкина. Он делает всё, что нужно команде

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру нападающего Евгения Малкина.



«Я восхищён формой, которую сейчас демонстрирует Малкин. Результативность — это одно дело, но ведь дело не ограничивается только ей! Джино выигрывает вбрасывания, отрабатывает в защите и делает всё, что требуется команде.



Понятно, что обладая таким мастерством, он хочет время от времени делать что-то рискованное, вне привычных рамок. Это, собственно, и делает его уникальным игроком. Но всех нас впечатляет, что все его ходы в настоящий момент работают исключительно на пользу команде», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.



В октябре Малкин получил травму, из-за которой пропустил около месяца. После возвращения в строй он набрал 25 (7+18) очков в 17 матчах.

Малкин неудержим! 12 очков в шести матчах и шикарный гол с разворота В Детройте Евгений традиционно очень хорош — 29 очков в 19 матчах за карьеру.