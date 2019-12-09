Тренер «Питтсбурга»: восхищён формой Малкина. Он делает всё, что нужно команде

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру нападающего Евгения Малкина.
«Я восхищён формой, которую сейчас демонстрирует Малкин. Результативность — это одно дело, но ведь дело не ограничивается только ей! Джино выигрывает вбрасывания, отрабатывает в защите и делает всё, что требуется команде.
Понятно, что обладая таким мастерством, он хочет время от времени делать что-то рискованное, вне привычных рамок. Это, собственно, и делает его уникальным игроком. Но всех нас впечатляет, что все его ходы в настоящий момент работают исключительно на пользу команде», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
В октябре Малкин получил травму, из-за которой пропустил около месяца. После возвращения в строй он набрал 25 (7+18) очков в 17 матчах.
- 9 декабря 2019
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