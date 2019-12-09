Кудашов: поражения в начале сезона поставили СКА на место

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после выездного матча с московским «Динамо» (3:2 Б).



«Соперник мощно сегодня играл, и начало матча в их исполнении было хорошим. Далеко не идеальная игра с нашей стороны, но рады, что взяли два очка при такой игре. Более-менее включились со второго периода, отрезками стали показывать какую-то игру, но всё равно этого недостаточно, чтобы назвать матч хорошим. При не самой лучшей игре взяли два очка, и это самое важное.



Те поражения, которые у нас были в начале сезона, поставили команду на место. Все переосмыслили роли в команде, своё отношение к делу, лучше стали тренироваться, готовиться физически. Вратарь начал играть, нападающие стали забивать, команда зацепилась за первые победы и почувствовала вкус. Продолжаем так же», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.