Кудашов: поражения в начале сезона поставили СКА на место

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после выездного матча с московским «Динамо» (3:2 Б).
«Соперник мощно сегодня играл, и начало матча в их исполнении было хорошим. Далеко не идеальная игра с нашей стороны, но рады, что взяли два очка при такой игре. Более-менее включились со второго периода, отрезками стали показывать какую-то игру, но всё равно этого недостаточно, чтобы назвать матч хорошим. При не самой лучшей игре взяли два очка, и это самое важное.
Те поражения, которые у нас были в начале сезона, поставили команду на место. Все переосмыслили роли в команде, своё отношение к делу, лучше стали тренироваться, готовиться физически. Вратарь начал играть, нападающие стали забивать, команда зацепилась за первые победы и почувствовала вкус. Продолжаем так же», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 декабря 2019
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