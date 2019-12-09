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Скабелка: «Барыс» не попал в игру, но затем перехватил инициативу

Скабелка: «Барыс» не попал в игру, но затем перехватил инициативу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (3:2).

«Для нашей команды матч можно разделить на две половины. Минуты до пятой-шестой второго периода. Мы не попали в игру, с первой смены «Авангард» доминировал. Много играл в зоне, быстро переходил из обороны в атаку. Мы не справлялись, хотя готовились к такой игре. Минуты с пятой-шестой второго периода нам удалось немного перехватить инициативу. Гол забили, создали достаточно моментов. Концовка третьего периода и хорошая реализация большинства помогли нам сегодня победить, чему мы очень рады», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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