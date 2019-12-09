Шипачёв — о неудачном буллите: наелся. Мы играем во всех ситуациях

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б). Питерский клуб одержал 11-ю победу подряд.



«По матчу скажу, что было много моментов, как у нас, так и у СКА. Могли решать всё в основное время, а в серии буллитов они оказались мастеровитее. Что не получилось у меня на буллите? Наелся. Мы играем везде — в большинстве, в меньшинстве, пять на пять. Есть такой момент, что можно уставать.



Сегодня в меньшинстве много играли, из-за этого во втором периоде просели, вратарь у СКА здорово отыграл и помог им. Почему не получается дожимать СКА и ЦСКА? Не знаю. Почему не можем обыграть СКА? Не знаю», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.