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Хартли: «Авангард» начал красоваться и мудрить, за это пришлось заплатить

Хартли: «Авангард» начал красоваться и мудрить, за это пришлось заплатить
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 2:3 в матче с «Барысом».

«У нас получился очень хороший первый период, мы здорово катались, но во втором почему-то начали мудрить, и хоккейные боги заставили нас за это заплатить. Это был худший период в нашем исполнении: контролировали полностью игру, а тут вдруг отдали инициативу, время, пространство, шайба много находилась в нашей зоне. В третьем отрезке мы вернулись в свою колею, но концовка нас подвела. «Барыс» здорово действует на вбрасываниях, и это стало ключевым моментом. В чём причина? Это не усталость, мы не устали. Начали просто красоваться. Играли не так, как должны были и допускали переход противника из обороны в атаку слишком просто.

Мой новый контракт с «Авангардом»? Думаю, что такие заявления должен делать Александр Крылов. Я не являюсь носителем русского языка, не знаю, какая информация сейчас в прессе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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