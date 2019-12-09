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Шипачёв: мне доказать нужно, что в сборной играть могу, а вы мне об Олимпиаде

Шипачёв: мне доказать нужно, что в сборной играть могу, а вы мне об Олимпиаде
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв после домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (2:3 Б) прокомментировал вызов в национальную команду.

«Рад вызову в сборную, буду рад надеть майку национальной команды и помочь ей. Узнал о новости от Миронова, очень этому обрадовался. Есть задача — играть хорошо за «Динамо» в каждом матче, а вызовут меня в сборную или нет — не моё решение.

Решение ВАДА? Не знаю, в чём там причина. Наверное, это политическое решение. Я ничего об этом не знаю. Меня первый раз позвали в сборную за два года. Мне доказать нужно, что я могу в ней играть, а вы мне про Олимпиаду говорите», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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