Самонов: СКА провалил первый период матча с «Динамо», команда не проснулась

Вратарь СКА Александр Самонов подвёл итоги выездного матча с московским «Динамо» (3:2 Б).
«Хорошая игра. Первый период мы провалили, не проснулись, не вошли в игру. Для меня больше сорока бросков за матч это норма, уже привык к такому. Гол Алексеева? Не ожидал, что он будет бросать в касание», — приводит слова Самонова официальный сайт КХЛ.
Бело-голубые открыли счёт на 7-й минуте стараниями Ивана Игумнова. Гости восстановили равновесие в середине второго игрового отрезка после того, как Дмитрий Кагарлицкий реализовал численный перевес. На 43-й минуте «армейцы» снова отличились в большинстве — точным броском отметился Наиль Якупов. Подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт стараниями Андрея Алексеева. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась нас стороне команды Алексея Кудашова.
- 9 декабря 2019
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