Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

9 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур» — «Куньлунь Ред Стар» — 2:3

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Руденков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 07:01' (5x4)   1:1 Палола (Верек) – 10:01' (5x5)   1:2 Спроул (Скворцов, Смит-Пелли) – 25:04' (5x5)   2:2 Зогорна – 36:05' (5x5)   2:3 Палола (Спроул, Верек) – 47:55' (5x5)

«Трактор» — «Сибирь» — 1:2

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Руохомаа, Пуустинен) – 22:57' (5x5)   0:2 Миловзоров (Руохомаа) – 46:33' (5x5)   1:2 Бэйлен (Виртанен, Кручинин) – 59:26' (6x5)

«Металлург» — «Динамо» Р — 5:1

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 О'Делл (Расмуссен, Потехин) – 13:23' (5x5)   2:0 Неколенко (Любимов, Яковлев) – 19:06' (5x5)   3:0 Потехин – 26:41' (5x5)   4:0 Антипин (Расмуссен) – 30:54' (5x4)   5:0 Любимов (Владимиров, Береглазов) – 39:56' (5x5)   5:1 Липсбергс (Маренис, Батня) – 45:23' (5x4)

«Йокерит» — «Спартак» — 3:2

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Мозес (Хаапала, Норман) – 05:32' (5x5)   2:0 Лехтонен (Лепистё) – 12:04' (5x4)   2:1 Никонцев (Даугавиньш) – 12:37' (5x5)   3:1 Лепистё (Лехтонен, Контиола) – 39:51' (5x4)   3:2 Даугавиньш (Кулик, Зубов) – 53:36' (5x5)

«Витязь» — «Торпедо» — 3:2

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Макеев (Сёмин) – 15:32' (5x5)   2:0 Аалтонен (Макеев, Сёмин) – 25:21' (5x5)   3:0 Йормакка (Няттинен, Сёмин) – 28:28' (5x5)   3:1 Ильин (Аляев, Баранцев) – 36:01' (5x4)   3:2 Жафяров (Шрёдер) – 41:09' (4x5)

«Авангард» — «Барыс» — 2:3

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Семёнов (Бондарев, Клинкхаммер) – 06:36' (5x5)   2:0 Кошелев (Шумаков, Мартынов) – 10:47' (5x5)   2:1 Старченко (Шестаков, Маклюков) – 31:11' (5x5)   2:2 Найт (Диц) – 57:53' (5x3)   2:3 Михайлис (Бойд) – 59:12' (5x5)

«Динамо» М — СКА — 2:3 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Игумнов (Афиногенов, Миронов) – 06:48' (5x5)   1:1 Кагарлицкий (Кузьменко) – 30:20' (5x4)   1:2 Якупов (Кагарлицкий) – 42:05' (5x4)   2:2 Алексеев (Моисеев, Огурцов) – 48:18' (5x5)   2:3 Кетов – 65:00' (ПБ)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва
У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019