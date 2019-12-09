Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

9 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Амур» — «Куньлунь Ред Стар» — 2:3

«Трактор» — «Сибирь» — 1:2

«Металлург» — «Динамо» Р — 5:1

«Йокерит» — «Спартак» — 3:2

«Витязь» — «Торпедо» — 3:2

«Авангард» — «Барыс» — 2:3

«Динамо» М — СКА — 2:3 Б

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.