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На льду играли рок, «армейцу» разбили нос в борьбе. Фото с матча «Динамо» — СКА

Группа поддержки «Динамо»
На льду играли рок, «армейцу» разбили нос в борьбе. Фото с матча «Динамо» — СКА
Хоккей / КХЛ 0

9 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Питерский клуб продлил победную серию до 11 матчей.

Бело-голубые открыли счёт на 7-й минуте стараниями Ивана Игумнова. Гости восстановили равновесие в середине второго игрового отрезка после того, как Дмитрий Кагарлицкий реализовал численный перевес. На 43-й минуте «армейцы» снова отличились в большинстве — точным броском отметился Наиль Якупов. Подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт стараниями Андрея Алексеева. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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