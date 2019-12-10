На льду играли рок, «армейцу» разбили нос в борьбе. Фото с матча «Динамо» — СКА

9 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Питерский клуб продлил победную серию до 11 матчей.
Бело-голубые открыли счёт на 7-й минуте стараниями Ивана Игумнова. Гости восстановили равновесие в середине второго игрового отрезка после того, как Дмитрий Кагарлицкий реализовал численный перевес. На 43-й минуте «армейцы» снова отличились в большинстве — точным броском отметился Наиль Якупов. Подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт стараниями Андрея Алексеева. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне команды Алексея Кудашова.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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