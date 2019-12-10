Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 21-ю шайбу в сезоне

Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 21-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 3:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу в составе «столичных» на 1-й минуте третьего периода забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 21-й в сезоне.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче столичная команда набрала 49 очков. «Коламбус» занимает 13-е место на Востоке, имея 26 очков после 29 матчей.

«Если побью рекод Гретцки, сразу выйду на пенсию». Красивые планы Овечкина в НХЛ
А вот Кузнецов о рекордах не думает — просто продолжает забивать.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019