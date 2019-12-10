Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 21-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 3:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу в составе «столичных» на 1-й минуте третьего периода забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 21-й в сезоне.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче столичная команда набрала 49 очков. «Коламбус» занимает 13-е место на Востоке, имея 26 очков после 29 матчей.