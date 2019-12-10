Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил 21-ю шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт третий период, гости впереди со счётом 3:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Первую шайбу в составе «столичных» на 1-й минуте третьего периода забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 21-й в сезоне.
Видео гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 матче столичная команда набрала 49 очков. «Коламбус» занимает 13-е место на Востоке, имея 26 очков после 29 матчей.
«Если побью рекод Гретцки, сразу выйду на пенсию». Красивые планы Овечкина в НХЛ
А вот Кузнецов о рекордах не думает — просто продолжает забивать.
- 10 декабря 2019
-
05:13
-
03:50
- 9 декабря 2019
-
23:58
-
23:38
-
23:16
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:18
-
22:05
-
21:57
-
21:51
-
21:45
-
21:31
-
20:47
-
20:41
-
20:32
-
20:28
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
19:58
-
19:32
-
19:16
-
19:12
-
18:49
-
18:44
-
18:35
-
18:15
-
17:50
Партнерский контент