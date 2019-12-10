2 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу», у Гаврикова «+3»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали свою победную серию из шести матчей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Блю Джекетс» Йоонас Корписало, который отразил 37 бросков из 39. Дубль в составе победителей оформил Кэм Аткинсон. По два балла за результативность у «Вашингтона» набрали Александр Овечкин (1+1) и Никлас Бекстрём (1+1).
Видео гола Бекстрёма с передачи Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков окончил матч с показателем полезности «+3». Хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами. Голкипер хозяев Илья Самсонов провёл матч в запасе.
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