2 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу», у Гаврикова «+3»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали свою победную серию из шести матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Блю Джекетс» Йоонас Корписало, который отразил 37 бросков из 39. Дубль в составе победителей оформил Кэм Аткинсон. По два балла за результативность у «Вашингтона» набрали Александр Овечкин (1+1) и Никлас Бекстрём (1+1).

Видео гола Бекстрёма с передачи Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков окончил матч с показателем полезности «+3». Хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами. Голкипер хозяев Илья Самсонов провёл матч в запасе.