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2 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу», у Гаврикова «+3»

2 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу», у Гаврикова «+3»
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали свою победную серию из шести матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Блю Джекетс» Йоонас Корписало, который отразил 37 бросков из 39. Дубль в составе победителей оформил Кэм Аткинсон. По два балла за результативность у «Вашингтона» набрали Александр Овечкин (1+1) и Никлас Бекстрём (1+1).

Видео гола Бекстрёма с передачи Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков окончил матч с показателем полезности «+3». Хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами. Голкипер хозяев Илья Самсонов провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Аткинсон (Нюквист, Тексье) – 03:27' (5x5)   0:2 Мюррей (Робинсон) – 26:52' (5x5)   0:3 Бьёркстранд – 30:37' (5x5)   1:3 Овечкин (Орлов, Бекстрём) – 40:40' (5x5)   1:4 Нэш (Милано, Веннберг, Джонс) – 46:53' (5x5)   2:4 Бекстрём (Овечкин, Кузнецов) – 57:54' (5x5)   2:5 Аткинсон – 58:12' (en)
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