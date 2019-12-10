Рирден: первый период был одним из худших для «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5).

«Если говорить честно, то так играть просто неприемлемо. Первый период стал одним из двух худших для «Вашингтона» в нынешнем сезоне. Да, мы были хороши и стабильны на протяжении 30 матчей, но сегодня начало получилось очень плохим, это стоило нам всей игры. Мы не выполнили ряд элементарных вещей. Впереди у нас важнейшая встреча с «Бостоном», необходимо быстро всё исправить», — приводит слова Рирдена Monumental Network.

В первом периоде «Вашингтон» уступил «Коламбусу» по броскам в створ со счётом 6-20. Один из бросков «Коламбуса» стал голевым, отличился Кэм Аткинсон.