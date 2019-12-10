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Голкипер «Вашингтона» Холтби пропустил победный гол с нулевого угла. Видео

Голкипер «Вашингтона» Холтби пропустил победный гол с нулевого угла. Видео
Хоккей / НХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей. Таким образом, «Кэпиталз» прервали победную серию из шести матчей.

Автором решающего гола стал форвард «Колабуса» Райли Нэш. Канадский нападающий забросил третью шайбу «Блю Джекетс», сумев застать врасплох голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби. Голкипер «Вашингтона» Холтби пропустил победный гол после броска Нэша с нулевого угла.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Блю Джекетс» Йоонас Корписало, который отразил 37 бросков из 39. Дубль в составе победителей оформил Кэм Аткинсон. По два балла за результативность у «Вашингтона» набрали Александр Овечкин (1+1) и Никлас Бекстрём (1+1).

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