Капитан «Айлендерс» Ли: Варламов показал феноменальную игру

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).
«Сегодня Варламов показал феноменальную игру. И наше меньшинство тоже действовало феноменально. Ребята полны решимости, жертвуют своим телом, блокируют броски и делают всё ради команды», — сказал Ли.
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Варламов, который отразил 31 бросок из 32. Дубль в составе победителей оформил форвард Брок Нельсон. По два балла набрали Ли (1+1) и Джош Бейли (1+1).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 14 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Михаил Сергачёв окончил матч с показателем полезности «-2». Андрей Василевский провёл матч в запасе.
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