Форвард «Колорадо» Ньето: Ничушкин просто в огне!

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэттью Ньето в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:5 ОТ) поделился мнением об игре партнёра по звену Валерия Ничушкина.

«Ничушкин просто в огне! Он играет очень здорово, у него чувствуется большая уверенность в своих силах. С ним очень интересно играть», — сказал во флэш-интервью в перерыве между периодами нападающий «Эвеланш» Ньето.

Вторую шайбу в составе «Эвеланш» в середине второго периода забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, ассистентами выступили Ньето и Райан Грэйвз. Эта шайба стала для 24-летнего форварда пятой в сезоне. Российский нападающий отличился во втором матче кряду. Гол в ворота Давида Риттиха получился очень эффектным. Ничушкин забил в падении, ранее сумев уйти из-под опеки обладателя «Норрис Трофи» Марка Джиордано.

Ничушкин забил в падении, продавив обладателя «Норриса» Джиордано. Видео