Беттмэн: инцидент с Питерсом был неприятным сюрпризом. А НХЛ сюрпризы не любит

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал инцидент, произошедший с экс-тренером «Калгари Флэймз» Биллом Питерсом, который 10 лет назад позволил себе расистские высказывания в адрес темнокожего форварда Акима Алиу, а неделю назад был за это уволен.

«Мы очень не любим сюрпризы. А ситуация, которая сложилась с экс-тренером «Калгари» Биллом Питерсом — неприятный сюрприз. Наше послание недвусмысленно — мы не потерпим никакого оскорбительного поведения. Мы уведомляем все наши клубы, что в случае, если им будет известно об инцидентах с неуместным, незаконным или явно оскорбительным поведением сотрудников НХЛ, то об этом немедленно нужно уведомить меня или заместителя Билла Дэйли. У нас будет нулевая терпимость к подобным случаям. В случае отказа клуб и вовлечённые лица могут ожидать самые строгие наказания. Кроме этого, мы будем разрабатывать обязательную для всех программу обучения. Это будет программа для тренеров, генеральных менеджеров и их помощников, будем консультировать, повышать осведомлённость по вопросам развития и интеграции.

Также исполнительный вице-президент НХЛ Ким Дэвис сформирует междисциплинарный совет, который будет предлагать различные инициативы, отслеживать прогресс и координировать усилия во всеми уровнями хоккея. Мы продолжаем реагировать на инцидент с Питерсом и Акимом Алиу. Думаю, что мы были очень активны в этом вопросе. К сожалению, такие случаи ещё бывают, но в большинстве своём, наш персонал ведёт себя так, как должен. Наша цель — продолжать обучать и повышать сознательность, чтобы свести к минимуму случаи ненадлежащего поведения. Или полностью устранить их. Нужно дать людям понять, что наша игра — открыта и полностью инклюзивна», — приводит слова Беттмэна ESPN.

Напомним, что в последнее время многие тренеры НХЛ подвергаются серьёзной критике за свои методы работы. В частности, многие хоккеисты высказались негативно о работе с Майком Бэбкоком, а помощник главного тренера «Чикаго» Марк Кроуфорд был временно отстранён от должности на период расследования дела о применении физической силы по отношению хоккеистам.