Google выпустил дудл ко дню рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова

Сегодня, 10 декабря, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося тренера Анатолия Тарасова. Google создал дудл в честь советского хоккеиста и тренера. Праздничный логотип размещён на стартовой странице Google.ru.

Фото: Google

Тарасов родился 10 декабря 1918 года в Москве. Под руководством прославленного тренера ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза — Олимпийские игры.

В 1974 году тренер был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Лауреат международной премии Уэйна Гретцки, вручаемой Залом хоккейной славы НХЛ людям, которые внесли выдающийся вклад в развитие хоккея.

Арена «Мегаспорт» в Москве будет названа в честь Анатолия Тарасова