Google выпустил дудл ко дню рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова
Сегодня, 10 декабря, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося тренера Анатолия Тарасова. Google создал дудл в честь советского хоккеиста и тренера. Праздничный логотип размещён на стартовой странице Google.ru.
Фото: Google
Тарасов родился 10 декабря 1918 года в Москве. Под руководством прославленного тренера ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза — Олимпийские игры.
В 1974 году тренер был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Лауреат международной премии Уэйна Гретцки, вручаемой Залом хоккейной славы НХЛ людям, которые внесли выдающийся вклад в развитие хоккея.
Арена «Мегаспорт» в Москве будет названа в честь Анатолия Тарасова
100 лет отцу русского хоккея! Главные заповеди Тарасова
Памятка на все времена.
- 10 декабря 2019
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:26
-
08:15
-
08:01
-
07:51
-
07:38
-
07:07
-
06:51
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
06:04
-
05:48
-
05:38
-
05:13
-
03:50
- 9 декабря 2019
-
23:58
-
23:38
-
23:16
-
22:48
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:18
-
22:05
-
21:57
-
21:51
-
21:45
Партнерский контент