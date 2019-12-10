Кравчук — о ситуации с тренерами в НХЛ: СМИ устроили охоту на ведьм

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о критике тренеров НХЛ за методы работы.
«Мне не нравится кампанейщина. Ещё пару лет назад Бэбкок был лучшим тренером в НХЛ и приводил сборную Канады к победам на Олимпиаде и Кубке мира, а теперь вдруг он стал плохим. Тот же Кроуфорд признавался в НХЛ тренером года, брал Кубок Стэнли, а буквально на днях увидел призыв его дисквалифицировать. За то, что в начале века его игрок Бертуцци нанёс травму Муру. Так и хочется сказать: ребята, вы на 15 лет опоздали!
На самом деле, всё это очень неожиданно. Сначала североамериканские СМИ начали раскручивать дело Билла Питерса, затем Марка Кроуфорда, ну а на закуску пошел Майк Бэбкок. Отставка того же Бэбкока — не такой уж сюрприз, внутренние проблемы были у него в офисе «Торонто» на протяжении последних месяцев, если не лет. Но удивительно то, что СМИ как по сигналу начали раскручивать скандальные высказывания его бывших игроков и практически устроили охоту на ведьм. Это североамериканский менталитет, в Америке политкорректность, особенно в публичном мире — превыше всего», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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