Кравчук — о ситуации с тренерами в НХЛ: СМИ устроили охоту на ведьм

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о критике тренеров НХЛ за методы работы.

«Мне не нравится кампанейщина. Ещё пару лет назад Бэбкок был лучшим тренером в НХЛ и приводил сборную Канады к победам на Олимпиаде и Кубке мира, а теперь вдруг он стал плохим. Тот же Кроуфорд признавался в НХЛ тренером года, брал Кубок Стэнли, а буквально на днях увидел призыв его дисквалифицировать. За то, что в начале века его игрок Бертуцци нанёс травму Муру. Так и хочется сказать: ребята, вы на 15 лет опоздали!

На самом деле, всё это очень неожиданно. Сначала североамериканские СМИ начали раскручивать дело Билла Питерса, затем Марка Кроуфорда, ну а на закуску пошел Майк Бэбкок. Отставка того же Бэбкока — не такой уж сюрприз, внутренние проблемы были у него в офисе «Торонто» на протяжении последних месяцев, если не лет. Но удивительно то, что СМИ как по сигналу начали раскручивать скандальные высказывания его бывших игроков и практически устроили охоту на ведьм. Это североамериканский менталитет, в Америке политкорректность, особенно в публичном мире — превыше всего», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.