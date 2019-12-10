Кожевников — о санкциях ВАДА: поддаваться панике не вижу смысла

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал санкции ВАДА в отношении России.



«Санкции жёсткие, но пока поддаваться панике не вижу смысла. Будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд, который, вполне возможно, изменит принятое решение. В любом случае я уверен, что у нас не отберут проведение ни взрослого чемпионата мира, ни молодёжного мирового первенства. Мало того, мы их проведём на очень высоком уровне.



Да, возможно, на Олимпиаде нам придётся сыграть не под своим флагом. Но важно то, что мы туда едем, и нам, кстати, уже не привыкать побеждать в таких условиях. Год назад на Олимпиаде в Корее было то же самое. В любом случае впереди спортивный арбитражный суд, после которого мы можем многое отстоять – срок дисквалификации и право выступать под своим флагом невиновным спортсменам», — рассказал Кожевников «Чемпионату».

«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.