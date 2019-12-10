Кирилл Пилипенко перешёл из «Югры» в «Адмирал»

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил контракт с 23-летним нападающим Кириллом Пилипенко, информирует официальный сайт команды из Владивостока.



В текущем сезоне Пилипенко выступал за «Югру» в ВХЛ, забросив 19 шайб и сделав 16 голевых передач в 32 матчах. Кирилл — второй снайпер и бомбардир текущего сезона Высшей Хоккейной Лиги.



Пилипенко — воспитанник свердловского хоккея, в МХЛ выступал за ХК МВД (Балашиха), в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха), «Горняк» (Учалы) и «Югру» (Ханты-Мансийск). В 2017 году в составе «Динамо» (Балашиха) выиграл Кубок Братины.



В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего семь матчей – шесть за московское «Динамо» и один за «Автомобилист».



Также Пилипенко выступал за юниорскую и молодёжную сборные России.

