Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кирилл Пилипенко перешёл из «Югры» в «Адмирал»

Кирилл Пилипенко перешёл из «Югры» в «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил контракт с 23-летним нападающим Кириллом Пилипенко, информирует официальный сайт команды из Владивостока.

В текущем сезоне Пилипенко выступал за «Югру» в ВХЛ, забросив 19 шайб и сделав 16 голевых передач в 32 матчах. Кирилл — второй снайпер и бомбардир текущего сезона Высшей Хоккейной Лиги.

Пилипенко — воспитанник свердловского хоккея, в МХЛ выступал за ХК МВД (Балашиха), в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха), «Горняк» (Учалы) и «Югру» (Ханты-Мансийск). В 2017 году в составе «Динамо» (Балашиха) выиграл Кубок Братины.

В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего семь матчей – шесть за московское «Динамо» и один за «Автомобилист».

Также Пилипенко выступал за юниорскую и молодёжную сборные России.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019