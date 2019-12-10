Сушинский: ни секунды не сомневаемся, что Зернов — будущее «Авангарда»

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Денисом Зерновым.
«Зернов ещё в прошлом сезоне показал себя одним из лидеров нашей команды. В начале этого сезона он получил травму, но мы ни секунды не сомневаемся в том, что Денис — будущее нашего клуба, и потому ждём его возвращения на лёд, а также приняли решение продлить контракт. Сильные стороны Зернова известны: это техника, скорость, понимание игры, плюс ко всему с каждым годом он становится опытнее, растёт как мастер. Мы очень рады, что Денис по-прежнему в «Авангарде»!» — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда».
В прошлом сезоне российский форвард набрал 32 (13+19) очка в 61 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Дениса 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».
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