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«Ак Барс» предлагает купить штрафной бокс для детских наказаний

«Ак Барс» предлагает купить штрафной бокс для детских наказаний
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» предложил своим болельщикам необычный товар — штрафной бокс для детей, предназначенный для установки в квартире или доме.

В клубе сняли шутливый ролик, в котором рекламируют штрафной бокс. Стоимость товара — 84 300 рублей.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Ак Барса» в YouTube.

На сайте указаны следующие характеристики продукта:

«Надёжный – из него просто так не выбраться;
Безопасный – риск получения травмы сведён к минимуму;
Красивый – легко впишется в любой интерьер;
Весёлый – ваши дети заново откроют для себя наказания;
Хоккейный – предусмотрены малые штрафы, двойные малые, большие и дисциплинарные до конца игры;
Обучающий – положительно влияет на поведение и детскую психику».

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