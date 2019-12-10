«Ак Барс» предлагает купить штрафной бокс для детских наказаний
Казанский «Ак Барс» предложил своим болельщикам необычный товар — штрафной бокс для детей, предназначенный для установки в квартире или доме.
В клубе сняли шутливый ролик, в котором рекламируют штрафной бокс. Стоимость товара — 84 300 рублей.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Ак Барса» в YouTube.
На сайте указаны следующие характеристики продукта:
«Надёжный – из него просто так не выбраться;
Безопасный – риск получения травмы сведён к минимуму;
Красивый – легко впишется в любой интерьер;
Весёлый – ваши дети заново откроют для себя наказания;
Хоккейный – предусмотрены малые штрафы, двойные малые, большие и дисциплинарные до конца игры;
Обучающий – положительно влияет на поведение и детскую психику».
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