«Ак Барс» предлагает купить штрафной бокс для детских наказаний

Казанский «Ак Барс» предложил своим болельщикам необычный товар — штрафной бокс для детей, предназначенный для установки в квартире или доме.



В клубе сняли шутливый ролик, в котором рекламируют штрафной бокс. Стоимость товара — 84 300 рублей.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Ак Барса» в YouTube.



На сайте указаны следующие характеристики продукта:



«Надёжный – из него просто так не выбраться;

Безопасный – риск получения травмы сведён к минимуму;

Красивый – легко впишется в любой интерьер;

Весёлый – ваши дети заново откроют для себя наказания;

Хоккейный – предусмотрены малые штрафы, двойные малые, большие и дисциплинарные до конца игры;

Обучающий – положительно влияет на поведение и детскую психику».