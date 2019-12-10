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В топ-10 игроков КХЛ по вбрасываниям только три россиянина

В топ-10 игроков КХЛ по вбрасываниям только три россиянина
Хоккей / КХЛ 0

Российские игроки не блистают на вбрасываниях в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В топ-10 лучших игроков на вбрасываниях вошло только три российских хоккеиста. В статистике учитывались только те игроки, которые приняли участие как минимум в 100 вбрасываниях.

Десятка лучших игроков по проценту выигранных вбрасываний в сезоне-2019/20:

1.Патрис Кормье («Ак Барс») – 65.1%
2. Ярно Коскиранта (СКА) – 63.7%
3. Йоонас Кемппайнен (СКА) – 61.1%
4. Корбан Найт («Барыс») – 60.9%
5. Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – 60.5%
6. Роберт Росен («Сочи») – 59.9%
7. Дрю Шор («Динамо» Мн) – 59.9%
8. Сергей Андронов (ЦСКА) – 59.6%
9. Андрей Стась («Авангард») – 59.5%
10. Кирилл Семёнов («Авангард») – 58.5%.

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