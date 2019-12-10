В топ-10 игроков КХЛ по вбрасываниям только три россиянина
Российские игроки не блистают на вбрасываниях в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В топ-10 лучших игроков на вбрасываниях вошло только три российских хоккеиста. В статистике учитывались только те игроки, которые приняли участие как минимум в 100 вбрасываниях.
Десятка лучших игроков по проценту выигранных вбрасываний в сезоне-2019/20:
1.Патрис Кормье («Ак Барс») – 65.1%
2. Ярно Коскиранта (СКА) – 63.7%
3. Йоонас Кемппайнен (СКА) – 61.1%
4. Корбан Найт («Барыс») – 60.9%
5. Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – 60.5%
6. Роберт Росен («Сочи») – 59.9%
7. Дрю Шор («Динамо» Мн) – 59.9%
8. Сергей Андронов (ЦСКА) – 59.6%
9. Андрей Стась («Авангард») – 59.5%
10. Кирилл Семёнов («Авангард») – 58.5%.
КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить
Наша лига мощно добавила в непредсказуемости и спортивной конкуренции. Таблицы и сравнения.
- 10 декабря 2019
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:26
-
08:15
-
08:01
-
07:51
-
07:38
-
07:07
-
06:51
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
06:04
-
05:48
-
05:38
-
05:13
-
03:50
- 9 декабря 2019
-
23:58
-
23:38
Партнерский контент