Панарин: запомнил пару крысёнышей — российских журналистов, выскажу им лично

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о своих отношениях с прессой.
«Я думаю, это важно не только для спортсмена, но и вообще для всей хоккейной индустрии. Всё-таки это интерес болельщиков и куча всего разного.
Нужно в любом случае уважать работу прессы. И отвечать на все вопросы. Потому что ребята тоже работают. И даже если где-то задают неудобные вопросы, надо стараться и сглаживать углы.
Но вот летом я запомнил пару крысёнышей – российских журналистов, которые задавали ребятам много вопросов обо мне. «Зазнался ли Панарин» или ещё глупейшие вопросы в духе, что «вот Панарин подписал контракт и стал другим человеком — начал высказываться о политике».
Да, я их запомнил — и по возможности скажу всё, что о них думаю. Я просто им пиар не хочу никакой делать, называть их фамилии. Но при встрече всё скажу лично», — цитирует Панарина «Матч ТВ».
- 10 декабря 2019
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