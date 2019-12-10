«Никогда не ходили с Никитой в бары Москвы». Жена Щербака ответила Сушинскому

Лорен, жена нападающего челябинского «Трактора» Никиты Щербака, ответила на слова Максима Сушинского. Напомним, президент «Авангарда» Сушинский, говоря о причинах расставания омского клуба с Щербаком, намекнул на жену и соблазны форварда.



Текст сообщения содержит несколько грамматических ошибок, Лорен — канадка .



«Это не может быть дальше от истины и я до сих пор не понимаю эти обвинения. Instagram — часть моей работы, личный тренер. Я публикую свою повседневную жизнь, и это не значит, что Никита делает всё то же самое. Я иду в ресторан сам, с друзьями, а иногда и с Никитой. Было ли в его контракте, что он не может ходить в ресторан время от времени?



Я никогда не посещал с ним бар во время нашего пребывания в Москве. Я не понимаю, что я сделал, чтобы „разрушить его карьеру“», — написала Лорен в «Инстаграме».

Сушинский — о расставании с Щербаком: его жена — интересная и эффектная женщина