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«Никогда не ходили с Никитой в бары Москвы». Жена Щербака ответила Сушинскому

«Никогда не ходили с Никитой в бары Москвы». Жена Щербака ответила Сушинскому
Хоккей / КХЛ 0

Лорен, жена нападающего челябинского «Трактора» Никиты Щербака, ответила на слова Максима Сушинского. Напомним, президент «Авангарда» Сушинский, говоря о причинах расставания омского клуба с Щербаком, намекнул на жену и соблазны форварда.

Текст сообщения содержит несколько грамматических ошибок, Лорен — канадка .

«Это не может быть дальше от истины и я до сих пор не понимаю эти обвинения. Instagram — часть моей работы, личный тренер. Я публикую свою повседневную жизнь, и это не значит, что Никита делает всё то же самое. Я иду в ресторан сам, с друзьями, а иногда и с Никитой. Было ли в его контракте, что он не может ходить в ресторан время от времени?

Я никогда не посещал с ним бар во время нашего пребывания в Москве. Я не понимаю, что я сделал, чтобы „разрушить его карьеру“», — написала Лорен в «Инстаграме».

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