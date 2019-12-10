«Никогда не ходили с Никитой в бары Москвы». Жена Щербака ответила Сушинскому

Лорен, жена нападающего челябинского «Трактора» Никиты Щербака, ответила на слова Максима Сушинского. Напомним, президент «Авангарда» Сушинский, говоря о причинах расставания омского клуба с Щербаком, намекнул на жену и соблазны форварда.
Текст сообщения содержит несколько грамматических ошибок, Лорен — канадка .
«Это не может быть дальше от истины и я до сих пор не понимаю эти обвинения. Instagram — часть моей работы, личный тренер. Я публикую свою повседневную жизнь, и это не значит, что Никита делает всё то же самое. Я иду в ресторан сам, с друзьями, а иногда и с Никитой. Было ли в его контракте, что он не может ходить в ресторан время от времени?
Я никогда не посещал с ним бар во время нашего пребывания в Москве. Я не понимаю, что я сделал, чтобы „разрушить его карьеру“», — написала Лорен в «Инстаграме».
- 10 декабря 2019
-
13:52
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:26
-
08:15
-
08:01
-
07:51
-
07:38
-
07:07
-
06:51
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
06:04
-
05:48
-
05:38
-
05:13