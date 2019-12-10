Тренин — о первой шайбе в НХЛ: не обошлось без удачи, но гол дерьмом не пахнет

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин вспомнил, как забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.



«После первого гола в НХЛ моя жизнь не изменилась. Конечно, я получил много поздравлений, моя мечта осуществилась. Но, по сути, я ещё ничего не добился. Следующая стадия — закрепиться в основном составе, играть в НХЛ на постоянной основе.



Конечно, не обошлось без удачи. С другой стороны, я поехал в сторону ворот и дал шанс удаче. Представлял, что подберу шайбу в своей зоне, обыграю всю пятёрку. На деле всё обычно бывает не так. Надеялся забить хоть как-то. Известно ведь, что гол дерьмом не пахнет», — приводит слова Тренина Sport24.



Тренин на момент вызова в главную команду системы занимал четвёртое место в гонке бомбардиров АХЛ с 25 (13+12) очками в активе в 18 матчах. Он также занимает второе место среди форвардов по показателю полезности. За карьеру Тренин провёл в АХЛ 141 матч и набрал 77 (33+44) очков.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.