На территории закрытого на реконструкцию СКК «Петербургский» произошёл пожар

В Санкт-Петербурге на территории спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошёл пожар. Об этом информирует сайт ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило днём 9 декабря, горел мусор на площади 100 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать спустя несколько минут. МЧС уточняет, что здание комплекса находится на реконструкции. В ликвидации пожара принимали участие 35 человек и восемь единиц техники.
Реконструкция «Петербургского» должна завершиться к чемпионату мира 2023 года. Ранее сообщалось, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по отношению к российскому спорту турнир могут перенести в другую страну. Впрочем, источники в Международной федерации хоккея утверждают, что сделать это технически невозможно.
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