Элиаш: Хьюз обладает огромным талантом, но ему нужно играть проще

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш поделился мнением о первом номере драфта-2019 Джеке Хьюзе.



«Хьюз — 18-летний игрок, обладающий потрясающим набором умений и имеющий большой потенциал. Очень долгое время он доминировал в своей возрастной группе, но сейчас всё по-другому. Ему надо чаще оставаться в середине площадки и не всегда двигаться, тратя энергию.



Для игры в обороне он ещё недостаточно силен, так что ему надо быть терпеливее в позиционной игре. Джек научится быть умнее. В атаке он обладает огромным талантом, видит лёд и игру быстрее, чем многие. Хьюз способен на невероятные передачи. Но иногда лучше сыграть проще», — приводит слова Элиаша официальный сайт НХЛ.

Хьюз — третий самый молодой игрок в истории «Дэвилз», набравший очко в НХЛ