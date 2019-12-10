Кравчук: сомневаюсь, что Бэбкок найдёт работу в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о будущем бывшего тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока.
«Наверное, Бэбкок действительно легкая версия Кинэна. Но нужно понимать, что за четверть века хоккей НХЛ радикальнейшим образом поменялся. Состоялась европейская экспансия, ушло в прошлое амплуа «полицейского», резко снизился уровень грубости и силовой игры в целом. Как следствие, такие классические тренеры, как Майк Кинэн, или такие консервативные журналисты, как Дон Черри, — уходящие натуры.
Похоже, что в историю постепенно уходит и поколение Бэбкока. Сомневаюсь, что после всех последних скандалов Бэбкок или Питерс найдут в НХЛ работу», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.
Крутой тренер быстро стал изгоем в Америке. Бэбкоку нужно ехать в КХЛ
Он идеально подходит для России.
- 10 декабря 2019
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