Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов уже выше всех, Скабелка рвётся в лидеры

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (7). Алексей Кудашов (СКА)

2 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

3 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

4 (5). Сергей Светлов («Адмирал»)

5 (4). Боб Хартли («Авангард»)

6 (3). Олег Знарок («Спартак»)

7 (10). Андрей Скабелка («Барыс»)

8 (8). Илья Воробьёв («Металлург»)

9 (17). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

10 (9). Владимир Крикунов («Динамо» М)

11 (11). Михаил Кравец («Витязь»)

12 (13). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

13 (12). Майк Пелино («Локомотив»)

14 (6). Дэвид Немировски («Торпедо»)

15 (15). Николай Заварухин («Сибирь»)

16 (16). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

17 (14). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

18 (20). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

19 (19). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)

20 (23). Андрей Разин («Северсталь»)

21 (18). Александр Гулявцев («Амур»)

22 (21). Владимир Юрзинов («Трактор»)

23 (22). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

24 (24). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн).