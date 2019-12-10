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Кетов — о своей результативности: сглазите сейчас. Вспомните мой прошлый сезон

Кетов — о своей результативности: сглазите сейчас. Вспомните мой прошлый сезон
Хоккей / Евротур 0

Нападающий СКА и сборной России Евгений Кетов поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, который стартует 12 декабря.

«В том году выиграли Кубок Первого канала. И всегда стоит задача – выигрывать. Особенно это касается домашнего турнира, нужно порадовать своих болельщиков сначала в Москве, а затем и в Питере 15-го числа. Всегда приятно играть на домашнем турнире, где присутствуют свои друзья и знакомые.

Как получилось забить буллит в матче с «Динамо»? Случайно получается последнее время. Что вы говорите о моей результативности. Сглазите сейчас. Вспомните лучше мою прошлогоднюю результативность», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Календарь Кубка Первого канала.

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