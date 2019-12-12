Швеция — Россия: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 20:00

Сегодня, 12 декабря, в Москве состоится матч сборной России с командой Швеции в рамках этапа Евротура — Кубка Первого канала. Начало матча — в 20:00 мск.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция— Россия.



Календарь Кубка Первого канала



Тренерский штаб сборной России взял на турнир следующих игроков.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).

Защитники: Никита Нестеров, Алексей Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Богдан Якимов («Северсталь»).