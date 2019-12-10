Сборная России дозаявила Богдана Якимова на Кубок Первого канала

Сборная России дозаявила на Кубок Первого канала нападающего «Северстали» Богдана Якимова, информирует официальный сайт череповецкого клуба.
Календарь Кубка Первого канала
Состав сборной:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
Защитники: Никита Нестеров, Алексей Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Богдан Якимов («Северсталь»).
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