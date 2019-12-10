Мэттьюс — об окончании безголевой серии: я должен как можно больше бросать

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал окончание своей безголевой серии, которая насчитывала пять матчей. Во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:2) форвард записал в актив две шайбы.



«Это огромное облегчение. Это как бы заставляет тебя двигаться вперед, восстанавливает уверенность в себе. Я просто должен использовать свои шансы, как можно больше бросать, и, в конце концов, думаю, что это сработает», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В текущем регулярном чемпионате 22-летний Мэттьюс принял участие в 31 матче, записав на свой счёт 33 (18+15) очка при показателе полезности "+4" и шести минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на льду около 20 минут за матч.