Мэттьюс — об окончании безголевой серии: я должен как можно больше бросать
Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал окончание своей безголевой серии, которая насчитывала пять матчей. Во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:2) форвард записал в актив две шайбы.
«Это огромное облегчение. Это как бы заставляет тебя двигаться вперед, восстанавливает уверенность в себе. Я просто должен использовать свои шансы, как можно больше бросать, и, в конце концов, думаю, что это сработает», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В текущем регулярном чемпионате 22-летний Мэттьюс принял участие в 31 матче, записав на свой счёт 33 (18+15) очка при показателе полезности "+4" и шести минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на льду около 20 минут за матч.
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