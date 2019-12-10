Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Третьяк: ИИХФ должна поддержать позицию Фазеля по чемпионату мира в России

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Третьяк: ИИХФ должна поддержать позицию Фазеля по чемпионату мира в России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал своё возможное исключение из ИИХФ из-за санкций ВАДА и отметил, что нужно поддержать главу ИИХФ Рене Фазеля, не рассматривающего идею возможного переноса ЧМ-2023 из России.

«Моё членство в ИИХФ? Пока никаких указаний от ИИХФ не было, думаю, этот вопрос тоже будет решаться на заседании суда, наверняка он будет одним из первых. Не должно быть коллективного наказания, поэтому я думаю, что наверняка будут какие-то отступления.

ЧМ-2023? Фазель имеет своё личное мнение, и я думаю, что международная федерация его поддержит, совет ещё будет решать. Мы заслужили это своим отношением к делу. У нас по допингу вопросов нет, мы всегда всё организовываем на высшем уровне, поэтому нам дают эти соревнования. Мы строим новые арены в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, это большие затраты.

ИИХФ должна знать, от чего отталкиваться, с чем поспорить. Рене везде в своих выступлениях сказал, что будет бороться, чтобы Россия приняла чемпионат мира и выступала на нём», — цитирует Третьяка ТАСС.

«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА
Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019