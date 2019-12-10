Третьяк: ИИХФ должна поддержать позицию Фазеля по чемпионату мира в России

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал своё возможное исключение из ИИХФ из-за санкций ВАДА и отметил, что нужно поддержать главу ИИХФ Рене Фазеля, не рассматривающего идею возможного переноса ЧМ-2023 из России.
«Моё членство в ИИХФ? Пока никаких указаний от ИИХФ не было, думаю, этот вопрос тоже будет решаться на заседании суда, наверняка он будет одним из первых. Не должно быть коллективного наказания, поэтому я думаю, что наверняка будут какие-то отступления.
ЧМ-2023? Фазель имеет своё личное мнение, и я думаю, что международная федерация его поддержит, совет ещё будет решать. Мы заслужили это своим отношением к делу. У нас по допингу вопросов нет, мы всегда всё организовываем на высшем уровне, поэтому нам дают эти соревнования. Мы строим новые арены в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, это большие затраты.
ИИХФ должна знать, от чего отталкиваться, с чем поспорить. Рене везде в своих выступлениях сказал, что будет бороться, чтобы Россия приняла чемпионат мира и выступала на нём», — цитирует Третьяка ТАСС.
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