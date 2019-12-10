«Кстати, где мой бумажник?» Овечкин встретился с известным фокусником

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с известным фокусником Джастином Фломом.
Овечкин стал гостем восьмого выпуска серии видео «Хоккей — это магия» с участием Флома. Иллюзионист из Лас-Вегаса поразил Овечкина несколькими трюками. Сначала показал ему названную россиянином карту — туз червей, которую Ови назвал своей любимой. Затем превратил хоккейную карточку Эла Арбора, подписанную Овечкиным, в его собственную. Но больше всего гость Флома удивился, когда фокусник при помощи клюшки перевернул колоду и открыл карту, ранее вытащенную Овечкиным.
Впечатлённый представлением, Овечкин спросил Флома, не играет ли он в казино. Тот согласился пойти поиграть, но при условии, если хоккеист заплатит ему часами. Перед прощанием Овечкин задался вопросом, с ним ли его бумажник.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 10 декабря 2019
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