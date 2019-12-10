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«Красные» победили в товарищеском матче «Связь поколений», у Буре — хет-трик

«Красные» победили в товарищеском матче «Связь поколений», у Буре — хет-трик
Хоккей / Прочие 0

В Москве завершился товарищеский хоккейный матч «Связь поколений». Победу одержала команда «Красные» — 11:9. Хет-триком отметился легендарный форвард Павел Буре, у главы штаба сборной России Романа Ротенберга — дубль.

Составы команд:

Команда «Белые»:

Вратари: Яковлев, Михайловский.

Защитники: Лутченко, Бякин, И. Гимаев, Марченко, Нестеров.

Нападающие: Ожиганов, Ларионов, Ткачёв, Леонов, М. Григоренко, Мишуков, Голиков, Р. Ротенберг, Могильный, Барабанов.

Команда «Красные»:

Вратари: Сергеев, Мухометов.

Защитники: Фетисов, Касатанов, Войнов, А. Коваленко, Рафиков.

Нападающие: П. Буре, Каменский, Кожевников, Потанин, Барбашёв, Ткачёв, Шипачёв, Сошников, Капризов.

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