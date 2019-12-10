«Даллас» уволил Монтгомери. Причина — непрофессиональное поведение

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» уволил Джима Монтгомери с поста главного тренера, информирует официальный сайт американской команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен член тренерского штаба Рик Баунесс, работающий в клубе с 2018 года.



Заявление генерального менеджера «Далласа» Джима Нилла: «Все в «Далласе» ждут, что наши сотрудники будут действовать честно и демонстрировать профессионализм. Решение уволить Монтгомери было принято из-за его непрофессионального поведения, несовместимого с ценностями и убеждениями «Далласа» и НХЛ».



Напомним, недавно в НХЛ открыли «горячую линию» для игроков, которые хотят пожаловаться на грубое отношение тренеров.



50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.