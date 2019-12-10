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Фетисов: представьте, если сборной России на домашнем ЧМ запретят свою форму

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фетисов: представьте, если сборной России на домашнем ЧМ запретят свою форму
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об очередном допинговом скандале, из-за которого ВАДА на четыре года отстранило Россию от крупных международных соревнований. Напомним, теперь под вопросом проведение в России нескольких запланированных соревнований, в том числе чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Вот мы сейчас мы переживаем, что у России могут ЧМ-2023 отобрать. А если нам там запретят носить форму сборной, представляете? Тоже нужно просчитывать эти риски, непростая история. Нужно дожидаться решений CAS и МОК, после чего делать выводы.

Допинговая история и связь поколений сборной? Мы прервали в своё время связь поколений искусственно и с 1993 по 2008 год кувыркались без побед на чемпионатах мира», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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