Фетисов: представьте, если сборной России на домашнем ЧМ запретят свою форму

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об очередном допинговом скандале, из-за которого ВАДА на четыре года отстранило Россию от крупных международных соревнований. Напомним, теперь под вопросом проведение в России нескольких запланированных соревнований, в том числе чемпионата мира по хоккею 2023 года.



«Вот мы сейчас мы переживаем, что у России могут ЧМ-2023 отобрать. А если нам там запретят носить форму сборной, представляете? Тоже нужно просчитывать эти риски, непростая история. Нужно дожидаться решений CAS и МОК, после чего делать выводы.



Допинговая история и связь поколений сборной? Мы прервали в своё время связь поколений искусственно и с 1993 по 2008 год кувыркались без побед на чемпионатах мира», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.