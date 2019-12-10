Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фетисов, Буре и другие легенды хоккея сыграли в матче «Связь поколений». Фото

Фетисов, Буре и другие легенды хоккея сыграли в матче «Связь поколений». Фото
Хоккей / Прочие 0

10 декабря в подмосковном «Лужки.клубе» смешанные команды легенд отечественного хоккея и членов нынешней сборной России сыграли товарищеский матч «Связь поколений».

Капитаном команды «красные» стал Вячеслав Фетисов, а «белых» вёл Игорь Ларионов. Матч завершился со счетом 11:9 в пользу команды Фетисова.

Лучшие кадры с мероприятия — в фоторепортаже Александра Дубоносова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019