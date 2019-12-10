Фетисов, Буре и другие легенды хоккея сыграли в матче «Связь поколений». Фото

10 декабря в подмосковном «Лужки.клубе» смешанные команды легенд отечественного хоккея и членов нынешней сборной России сыграли товарищеский матч «Связь поколений».

Капитаном команды «красные» стал Вячеслав Фетисов, а «белых» вёл Игорь Ларионов. Матч завершился со счетом 11:9 в пользу команды Фетисова.



Лучшие кадры с мероприятия — в фоторепортаже Александра Дубоносова.