Ринне: хоккей требует от вратарей многого, возможность отдохнуть — это хорошо
Голкипер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился мнением о высоких нагрузках, которые ложатся на вратарей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Заветное число матчей, которые удобно провести, назвать сложно. Современный хоккей очень быстр и требует от тебя многого. От вратарей — в том числе. Поэтому, если есть возможность отдохнуть, это хорошо в долгосрочной перспективе. В нынешнее время, если команда хочет быть успешной, ей нужны два хороших голкипера, которые должны распределять нагрузку», — приводит слова Ринне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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