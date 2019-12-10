Галлан: Зыков — большой и сильный парень, он игрок НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал вызов из фарм-клуба нападающего Валентина Зыкова.
«Он вернулся. Его наказание закончилось, посмотрим, что он сможет показать. Зыков — большой и сильный парень, он игрок НХЛ. Он получит возможность сыграть и помочь нам выиграть сегодня вечером. Он молодой парень и заслужил второй шанс», — передаёт слова Галлана журналист Дэвид Шон в своём «твиттере».
Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. В нынешнем сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени. В пяти матчах в АХЛ Валентин набрал 4 (1+3) балла при полезности «0».
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