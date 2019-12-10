Зыков не знает, что стало причиной проваленного теста на допинг

Сегодня, 10 октября, стало известно, что руководство «Вегас Голден Найтс» приняло решение вызвать в основную команду из фарм-клуба «Чикаго Вулвз» российского нападающего Валентина Зыкова. Ранее он был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.

После возвращения в состав «Вегас Голден Найтс» Зыков заявил, что не знает, что стало причиной проваленного теста на допинг.

«Не знаю, что стало причиной такого результата теста и последовавшей дисквалификации. Сейчас я просто хочу играть в хоккей и двигаться дальше», — приводит слова Зыкова на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэвид Шоен.

В нынешнем сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени. В пяти матчах в АХЛ Валентин набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «0».



В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «–1».