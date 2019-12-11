Источник: отставка Монтгомери связана с проблемами с алкоголем

10 декабря стало известно, что руководство «Даллас Старз» приняло решение отправить в отставку с поста главного тренера Джима Монтгомери. Официальная формулировка гласила, что специалист лишился работы из-за «непрофессионального поведения». Другие подробности не разглашались.

Но по сведениям обозревателя финского Viasat Анти Мякинена, Монтгомери лишился должности из-за злоупотребления алкоголем и следовавших за этим проблем. Об этом Мякинен сообщил на своей странице в «Твиттере».

50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже. Исполняющим обязанности главного тренера техасской команды стал член тренерского штаба Рик Баунесс, работающий в клубе с 2018 года.