Источник: отставка Монтгомери связана с проблемами с алкоголем

10 декабря стало известно, что руководство «Даллас Старз» приняло решение отправить в отставку с поста главного тренера Джима Монтгомери. Официальная формулировка гласила, что специалист лишился работы из-за «непрофессионального поведения». Другие подробности не разглашались.
Но по сведениям обозревателя финского Viasat Анти Мякинена, Монтгомери лишился должности из-за злоупотребления алкоголем и следовавших за этим проблем. Об этом Мякинен сообщил на своей странице в «Твиттере».
50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже. Исполняющим обязанности главного тренера техасской команды стал член тренерского штаба Рик Баунесс, работающий в клубе с 2018 года.
- 11 декабря 2019
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