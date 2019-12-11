Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Монреалем»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Таким образом, «Питтсбург» потерпел первое поражение после трёх побед подряд. «Монреаль» в свою очередь одержал вторую победу кряду.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Оттавой Сенаторз». Игры пройдут 13 и 12 декабря соответственно.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гюнцель (Раст, Малкин) – 02:59' (5x5) 1:1 Татар (Галлахер, Дано) – 32:24' (5x4) 1:2 Армиа (Питри) – 36:17' (5x5) 1:3 Уэбер (Лехконен, Армиа) – 39:45' (5x5) 1:4 Галлахер (Татар, Уэбер) – 58:21' (en)
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