Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Питтсбург» потерпел первое поражение после трёх побед подряд. «Монреаль» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Оттавой Сенаторз». Игры пройдут 13 и 12 декабря соответственно.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».