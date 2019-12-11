«Флорида» проиграла «Тампе», несмотря на гол Дадонова и 46 сейвов Бобровского
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 46 сейвов. Форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 12 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.
Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение после двух побед кряду. «Тампа» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.
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