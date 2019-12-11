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«Флорида» проиграла «Тампе», несмотря на гол Дадонова и 46 сейвов Бобровского

«Флорида» проиграла «Тампе», несмотря на гол Дадонова и 46 сейвов Бобровского
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 46 сейвов. Форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 12 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение после двух побед кряду. «Тампа» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Киллорн) – 06:42' (5x5)   0:2 Киллорн (Чирелли, Чернак) – 24:51' (5x5)   1:2 Дадонов (Юбердо, Хоффман) – 58:00' (6x5)
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