Пьетранджело — второй защитник в истории «Блюз», забросивший 100 шайб за клуб
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 100-й в клубе. Алекс стал вторым защитником в истории клуба, кому покорился этот рубеж. Клубный рекорд среди защитников принадлежит Элу Макиннису (127).
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В составе победителей дубль оформил Джек Айкел, ещё по одному голу забили Виктор Олофссон, Юхан Ларссон и Земгус Гиргенсонс. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
Защитник «Сент-Луиса» Пьетранджело побил клубный рекорд Макинниса
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