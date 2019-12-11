«Баффало» обыграл «Сент-Луис», у Барбашёва — передача

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дублем отличился Джек Айкел и ещё по одному голу забили Виктор Олофссон, Юхан Ларссон и Земгус Гиргенсонс. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Таким образом, «Баффало Сэйбрз» одержал вторую победу подряд. «Сент-Луис Блюз» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Сент-Луис Блюз» сыграет с Вегас Голден Найтс».