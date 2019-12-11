«Баффало» обыграл «Сент-Луис», у Барбашёва — передача
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей дублем отличился Джек Айкел и ещё по одному голу забили Виктор Олофссон, Юхан Ларссон и Земгус Гиргенсонс. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
Таким образом, «Баффало Сэйбрз» одержал вторую победу подряд. «Сент-Луис Блюз» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Сент-Луис Блюз» сыграет с Вегас Голден Найтс».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Райнхарт (Олофссон, Монтур) – 00:18' (5x5) 1:1 Брауэр (Барбашев, Томас) – 03:37' (5x5) 2:1 Ларссон (Богосян, Веси) – 39:51' (5x5) 2:2 Пьетранджело (Перрон, Бозак) – 43:52' (5x5) 3:2 Айкел (Райнхарт, Олофссон) – 45:46' (5x5) 4:2 Гиргенсонс (Ларссон, Йокихарью) – 59:09' (en) 5:2 Айкел (Гиргенсонс) – 59:58' (en)
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